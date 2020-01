La casa più Bella: fiaba per bambini, genitori e nonni

Spettacolo frizzante e poetico in cui i due attori sanno regalare divertimento e tenerezza con momenti coinvolgenti e magici domenica pomeriggio al Kitchen.

Si parte da una storia semplice e quotidiana in cui le difficoltà economiche sembrano insormontabili nella vita di due nonni che abitano la scena con caratteri e modalità differenti nell’affrontare la realtà quotidiana. Per loro si viene subito a sviluppare un percorso che tiene in primo piano l’importanza di affrontare gli ostacoli facendosi forza assieme, con leggerezza e cura reciproca, perché gli affetti sono più importanti e “utili” di tante cose materiali che non sono indispensabili.

LA CASA PIU' BELLA

fiaba per bambini, ragazzi, genitori e nonni

Drammaturgia: Franca Pretto

Regia: Franca Pretto e Gianni Gastaldon

con: Marta Giovanna Tabacco e Marco Rampello



Spettacolo finalista al Festival internazionale del teatro per ragazzi

di Porto Sant'Elpidio (FM) del 2019



Età consigliata 4 - 10 anni



La casa più Bella - Kitchen Project Compagnia Teatrale

domenica dalle ore 16:00 alle 17:30



Kitchen Teatro Indipendente

Via dell'Edilizia 72, 36100 Vicenza

Ingresso posto unico

6,00 euro compresa la tessera 2019/2020

E’ consigliata la prenotazione a info@spaziokitchen.it

oppure con sms o WA al 335 5625286