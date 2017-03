La cantante soul Macy Gray ospite a cena presso il "Birracrua" di Vicenza

Lunedì 13 marzo in prima serata sará ospite del locale "Birracrua" di Vicenza (strada vicinale Monte Crocetta 6 - Zona Maddalene) la cantante Macy Gray, che cenerà con il suo entourage presso il "Country Club" dopo la visita del capoluogo berico, in occasione del suo "Italian Tour 2017" per presentare l'ultimo album "Stripped", uscito lo scorso 9 settembre per "Chesky Records", con il suo grande ritorno in una veste più jazz e fusion. Proprio domenica 12 marzo Macy Gray si è esibita al Gran Teatro Geox di Padova per la sua seconda data dopo quella di Roma dell'11 marzo. I prossimi due appuntamenti saranno il 14 marzo all'OBI Hall di Firenze e il 29 marzo all'Alcatraz di Milano. Una occasione unica per incontrare la star americana per i i fan del soul con una buona pinta di "Birracrua" in mano. Orari di apertura del locale: 19:00-1:00. Per prenotazioni tavoli o cena: 0444. 965141 - info@@birracrua.it - www.birracrua.it.

MACY GRAY: nome d'arte di Natalie Renee McIntyre (nata a Canton nel Missisipi - Stati Uniti d'America il 6 settembre 1967). E' una cantante e attrice statunitense con uno stile musicale, che mescola soul e jazz con accenni "urban". Ha venduto oltre quindici milioni di album, vincendo due Grammy Award e due MTV Award. Il suo singolo "I Try", tratto dal suo disco di debutto "On How Life Is" è uno dei brani di maggiore successo di tutti i tempi. Per questi motivi, è un esponente del "neo soul", sviluppatosi nella metà degli anni '90. Il 16 febbraio del 2012 ha partecipato al Festival di Sanremo in qualità di ospite, esibendosi al fianco di Gigi D'Alessio e Loredana Bertè con il brano "Almeno tu nell'universo", nella versione inglese intitolata "Flame". Il 19 febbraio dello stesso anno il designer Joshua Fenu la porta come ospite internazionale della trasmissione "Chiambretti Sunday Show" e le organizza un party "Maison Rouge" in suo onore a Milano.

ELENCO INCONTRI