"La Caduta del Monte Cengio" sulla Granatiera nell'Altopiano di Asiago

GUIDA ESCURSIONI SUL TERRITORIO BERICO PER IL WEEKEND 25 - 27 AGOSTO

Sabato 26 agosto alle 17.30 Guide Altopiano propongono l'escursione storico-naturalistica "La Caduta del Monte Cengio al Tramonto" nei luoghi della Grande Guerra tra trincee, gallerie, postazioni di artiglieria e il celebre "Salto dei Granatieri" con un percorso di 4 km. fino a quota 1347 metri per un dislivello di 150 metri e panorama sulla Valle dell'Astico. Ritrovo al Bar Alla Vecchia Stazione di Asiago. Quota di iscrizione: 15 euro adulti - 5 euro ragazzi under 15 - gratis bambini under 6.

ELENCO ESCURSIONI