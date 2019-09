La Buona Novella di Faber a Tavernelle

Domenica nella chiesa di Tavernelle verà proposto uno degli album più belli e particolari di Fabrizio De Andrè, la “Buona Novella”.

Uno dei più grandi lasciti artistici, etici e umani della discografia di Fabrizio De André, nonché un esempio tra i più splendenti e attuali di di opera d’arte capace di valicare i confini tra proposta musicale e poetica, di coniugare etica ed estetica in unità indissolubile.

Faber si ispira ai contenuti dei vangeli apocrifi per confezionare un album di 30 minuti in cui fa emergere il lato umano della vicenda evangelica, un calarsi dalle altitudini della mistica rivelazione fin nei panni di personaggi che restano creature di carne e sangue.

Cristo scompare praticamente dalla scena, in primo piano le figure, diversissime ma straordinariamente umane e autentiche, di Maria e Giuseppe (“e fosti tu Giuseppe, un reduce del passato, falegname per forza, padre per professione, a vederti assegnata da un destino sgarbato una figlia di più senza alcuna ragione, una bimba su cui non avevi intenzione”); altrettanto risalto ha la presenza del popolo, di un elemento corale che accompagna la voce narrante in una sorta di antifonia liturgica, una massa che pare riprendere le funzioni che aveva il coro nel teatro classico.

Voci recitanti

Anna Zago Vittorio Ghirardello

Coro di Vicenza

Ensemble Strumentale

Giuliano Fracasso

Chiesa di Tavernelle - Vicenza domenica 8 settembre 2019 alle ore 17

Ingresso Libero

Il 'Coro e Orchestra di Vicenza' è attivo sul territorio nazionale dal 1978, anno in cui il Maestro Giuliano Fracasso, fondatore e direttore del gruppo, affiancò al Coro, che dal 1968 prestava servizio liturgico nella Basilica di San Felice, l'Orchestra.

Da quel momento ha concretizzato il desiderio di eseguire e di far conoscere le più importanti pagine della storia della musica del repertorio corale e sinfonico, raggiungendo una notevole risonanza in ambito regionale e nazionale.

'Coro e Orchestra di Vicenza' si distingue per la versatilità nei diversi repertori, anche in territorio di confine, come quello etnico e americano collaborando con famosi artisti come Mercer Ellington a Venezia e Dave Brubeck a Vicenza per la Settimana Jazz del Comune. Numerosi anche i concerti del repertorio Gospel-Spiritual con il solista americano Will Roberson. Internamente al proprio organico è sorto dal 2007 il coro 'Giovani Emozioni' con repertorio di musica americana e pop italiana.