Sabato dalle 10 alle 20 ci sarà l'inaugurazione de La Bottega dell'Inchiostro - Tatoo Studio a Vicenza in via Marosticana 21 per il 1° walk in day.

Si potranno scegliere o saranno proposti tatuaggi sotto i 10 cm, da 50 euro a 70 euro se a colori. Dalle 18 aperitivo e buffet.

Ingresso libero.

