La Befana alla Galleria Parco Città con Vicenza Danza

GLI APPUNTAMENTI DELL'EPIFANIA NEI QUARTIERI DI VICENZA

Giovedì 5 gennaio alle 16.30 presso la Galleria Parco Città a Vicenza in via Quadri (zona Bertesina) è in programma un pomeriggio di animazione per bambini con la Befana e Vicenza Danza. L'evento è organizzato da Galleria Parco Città e Vicenza Danza in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza. Info Circoscrizione 4: 0444.222740 - circoscrizione4@comune.vicenza.it - www.parcocitta.it - info@parcocitta.it

ELENCO MANIFESTAZIONI