La Befana al Museo Naturalistico Rigoni di Asiago

Venerdì 6 gennaio dalle 15 alle 17 la Befana sarà ospite del Museo Naturalistico Didattico Patrizio Rigoni di Asiago in viale della Vittoria 1 per festeggiare l'Epifania in compagnia tra giochi, laboratori ed animazione. Informazioni presso lo Sportello Informazioni Turistiche di Asiago. Iscrizioni ai laboratori e alle attività direttamente presso il Museo. Costo: 5 euro.

ELENCO MANIFESTAZIONI