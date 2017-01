"La Battaglia dei Tre Monti" sull'Altopiano di Asiago

Venerdì 6 gennaio alle 8.50 le Guide Altopiano propongono l'escursione/ciaspolata "La Battaglia dei Tre Monti" nei luoghi della Grande Guerra sull'Altopiano di Asiago. Gli artiglieri erano ottimisti per la luminosa giornata che quel 28 gennaio 1918 riservava loro. Alle ore 6.30 comincia il tiro a gas sulla Val Frenzela, sullo Stenfle e sulla Val Kamant. Il vento era a favore degli Italiani, infatti il gas non era spinto verso gli alpini della bassa Val Frenzela, di San Francesco e del Cornone, ma giungeva verso le linee austriache. Ritrovo e partenza dal Bar "Alla Vecchia Stazione" di Asiago in via Stazione vicino l'entrata del piazzale dello Stadio del Ghiaccio. Durata dell'escursione: 5 ore. Difficoltà: Facile. Costo escursione + guida + attrezzatura: 15 euro adulti - 5 euro ragazzi. Pranzo a scelta: in Malga Stenfle o al sacco. Abbigliamento richiesto: scarponcini da montagna o trekking, pantaloni lunghi (no jeans), K-way, berretto e pile, guanti, giacca a vento. Prenotazione obbligatoria entro le 18 di giovedì 5 gennaio al numero telefonico 340.7347864.

