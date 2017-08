La band australiana punk rock-folk "The Rumjacks" al "Sarcedo Summer Fest"

Venerdì 25 agosto al Sarcedo Summer Festival nel Parco Anfiteatro di Sarcedo in via Vecelio si esibirà la band australiana "The Rumjacks". Il 2016 è stato l’anno della consacrazione per il quartetto di Sydney con un disco osannato dalla critica come “Sleepin’ Rough” e con un tour che li ha visti protagonisti sui palchi di tutta Europa. Ora sono nuovamente in Italia in tour. Il gruppo è specializzato nei generi: punk rock, folk punk e celtic punk.

PROGRAMMA DELLA SERATA. Aperitivo musicale in Stand Alto alle 19 con i "The Wanderer". Dalle 21 in Main Stage apertura degli "Andead" e live dei "The Rumjacks". Dalle 24 in poi in Hangar Stage aftershow con Sombras dj set. Ingresso gratuito.

DATE TOUR - THE RUMJACKS:

14 AGOSTO - Busker Festival (Forlì)

15 AGOSTO - Busker Festival (Forlì)

17 AGOSTO - Bobby’s Summer Festival (Campobasso)

18 AGOSTO - Bier Fest (Avetrana)

25 AGOSTO - Sarcedo Summer Festival (Vicenza)

2 DICEMBRE - Bloom (Mezzago)

