"L'Orto sul Balcone" al Viridea Garden Center di Torri di Quartesolo

Viridea Garden Center propone un incontro gratuito sul tema dell'orto domestico sul balcone, pensato per tutti coloro che desiderano coltivare con successo ortaggi di stagione pur avendo poco spazio a disposizione, anche in città. Il corso sarà tenuto da Virgilio Piatti, agronomo e docente della Fondazione Minoprio. L'esperto fornirà tutti i consigli pratici per allestire un piccolo orto sul balcone, a partire dalla scelta dei contenitori e del substrato più adatti. Saranno quindi passate in rassegna le specie orticole più indicate per la coltivazione in vaso, segnalando per ciascuna l'epoca di piantagione, l'esposizione migliore, le cure di manutenzione successive all'impianto e l'epoca di raccolta. Si passeranno in rassegna sia specie interessanti per la foglia, come insalate ed erbe aromatiche, sia specie da bacca, come melanzane e pomodori, o da radice, come carote e rapanelli. Per le specie di più facile riproduzione, Virgilio Piatti fornirà anche alcuni consigli su come poterle ottenere da seme, e non mancheranno infine indicazioni su annaffiature, concimazioni e difesa malattie fungine o parassiti. L'agronomo resterà inoltre a disposizione al termine dell'incontro per rispondere a domande specifiche e curiosità dei presenti.

