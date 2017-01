"L’Orto: dal Terreno al Frutto" a Marostica

Mercoledì 1 febbraio alle 20.30 si terrà il corso "L’Orto: dal Terreno al Frutto - L’orto e le consociazioni tra ortaggi, difesa e concimazione naturale delle piante" presso la Chiesetta di San Marco a Marostica in via San Marco 7 per il ciclo di appuntamenti con "Come Creare un Ortogiardino Naturale". L'incontro sarà tenuto dall'agronomo Manola Carollo, impegnata nella promozione e coltivazione naturale del verde ornamentale urbano. L'evento è organizzato dal comune di Marostica per la promozione dell’attività agricola e rurale. Iscrizione obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni: agricoltura@comune.marostica.vi.it - 340.3854936.

