In Centro a Vicenza sabato 18 gennaio si scopriranno le spezie preziose e ricercate come l’oro, Pigafetta guiderà alla scoperta delle spezie, vero motore delle esplorazioni geografiche del Rinascimento. Un itinerario nel cuore della città che metterà alla prova i sensi.

Le celebrazioni dedicate alla figura di Antonio Pigafetta e alla Spedizione di Magellano hanno durata pari al giro intorno al mondo fatto dal vicentino stesso (tre anni) e nella programmazione seguono in modo fedele le tappe del viaggio. Al centro le esplorazioni geografiche, nell’ordine: America Latina/Patagonia, Oceano Pacifico, Indonesia/Asia, Africa.

Programma completo - L’Oro di Pigafetta. Spezie, profumi e sapori

Ore 10 - 11,15

Biblioteca Internazionale “La Vigna” - Palazzo Brusarosco Zaccaria, Contrà Porta Santa Croce, 3

Pigafetta alla scoperta delle spezie

Con esposizione di libri antichi, ricette e illustrazioni… al profumo di spezie

Francesco Mezzalira - naturalista

Danilo Gasparini - esperto di storia dell’alimentazione

Partecipazione gratuita



Ore 11,30 – 13

Fondazione di Storia onlus - Palazzo Giustiniani Baggio - Contrà San Francesco, 41

Le portentose “droghe” dei medici

Giancarlo Marconi - CNR – ISOF Istituto per la Sintesi Organica

Le sette spezie - Percorsi olfattivi sulla via di Pigafetta

Stefano Predieri - CNR – IBE Istituto di Bioeconomia

Seguirà buffet

Partecipazione gratuita



Ore 15 – 15,30

Garzadori - Palazzo Garzadori, Contrà Piancoli, 4

È sempre e solo questione di naso

Giorgia Navarra - naso Italiano

Partecipazione gratuita



Ore 15,30 – 17

Profumi di spezie

Laboratorio olfattivo con Giorgia Navarra

Posti limitati - Iscrizione presso Profumeria Carla Chemello Contrà Do Rode, 25

Contributo 20,00 euro



Ore 17,30 – 18,45

Biblioteca civica Bertoliana – Palazzo Cordellina, Contrà Riale, 12

Sensazioni e aromi

Antonio Di Lorenzo giornalista

con la partecipazione di Elena Zeni e Andrea Filippi

Le spezie nei libri antichi della Bertoliana - Esposizione a cura di Sergio Merlo bibliotecario

Degustazione vini Zeni e panettoni speziati Filippi con percorso olfattivo

Partecipazione gratuita



Ore 19 – 20

Garibaldi - Piazza dei Signori, 1

Il brulè di Pigafetta

Presentazione e degustazione di vin brulè, la versione di Lorenzo Cogo – chef

Partecipazione gratuita