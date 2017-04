"L'Oro della Terra Leonicena 2017" a Lonigo

PRIMAVERA 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE A VICENZA E PROVINCIA

Domenica 14 maggio si terrà la "L'Oro della Terra Leonicena 2017" in piazza Garibaldi a Lonigo con la mostra mercato artigianale-agricola insieme ad hobbisti e produttori locali oltre ad un ricco programma di appuntamenti tra degustazioni enogastronomiche e spettacoli musicali. Alle 9.30 ci sarà l'inaugurazione dell'evento, alle 11.30 è previsto l'aperitivo in piazza e alle 12.30 l'apertura degli stand gastronomici con prodotti tipici locali. Nel pomeriggio alle 15.30 ci sarà l'apertura del Torrione Medievale e alle 16.30 si terrà uno spettacolo folcloristico. Per informazioni: Pro Loco Lonigo 0444.830948. Vedi anche: "L'Oro dela Terra Leonicena 2016".

ELENCO MANIFESTAZIONI