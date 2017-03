l’ombra di palladio – tour guidato con delitto

Un inusuale tour di Vicenza con una guida locale, che vi racconterà eventi storici, aneddoti, antiche leggende e intrighi politici e religiosi. Con questo tour, la tradizionale visita guidata si trasformerà in un'esperienza coinvolgente che vi renderà protagonisti. Sarete infatti trascinati in questo racconto... Vicenza - 25 agosto 1580. "Convocazione d'urgenza. Spiacemi convocare riunione d'urgenza di detta importante Accademia ma tosto apprendiamo che un nostro fratello è purtroppo venuto a mancare, improvvisamente. Chiedo a tutti massima riservatezza e massimo pudore per non dare scandalo con la notizia alla città prima che il nostro consesso abbia deciso il da farsi. Ci dovremo comportare come finora sempre abbiamo fatto: attenti ai nemici e fedeli agli amici. Perché la sua memoria non venga persa." Alcuni misteri avvolgono gli ultimi giorni di Andrea di Pietro della Gondola, detto Palladio. Un mistero ancora più grande avvolge la sua morte: la data precisa della sua morte è sconosciuta e non si sa nemmeno quando e come sia morto. Sarete chiamati a risolvere giochi e raccogliere indizi per svelare il mistero che riguarda la morte di Andrea Palladio. Grazie alle informazioni raccolte, risolverete il mistero, ricevendo informazioni sui personaggi importanti di Vicenza e raggiungendo i suoi luoghi di interesse storico: Piazza Matteotti Chiesa di Santa Corona Corso Palladio (Colonna Infame) Piazza dei Signori (Basilica Palladiana) Chiesa di San Lorenzo Piazza Castello. Nel tour è incluso un aperitivo, con bevande e finger food. Tutti i monumenti saranno visitati solo all'esterno (se la visita dell'interno non è indicata esplicitamente).