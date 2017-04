"L'Ombra di Palladio": tour del mistero per Pasquetta a Vicenza

Play the City vi offre l'opportunità di passare il Lunedì di Pasqua in città senza rinunciare al classico picnic. In mattinata un inusuale tour di Vicenza con una guida locale, che vi racconterà eventi storici, aneddoti, intrighi politici e religiosi e a pranzo picnic libero ai Giardini Salvi.

Vicenza - 25 agosto 1580 "Convocazione d'urgenza. Spiacemi convocare riunione d'urgenza di detta importante Accademia ma tosto apprendiamo che un nostro fratello è purtroppo venuto a mancare, improvvisamente. Chiedo a tutti massima riservatezza e massimo pudore per non dare scandalo con la notizia alla città prima che il nostro consesso abbia deciso il da farsi. Ci dovremo comportare come finora sempre abbiamo fatto: attenti ai nemici e fedeli agli amici. Perchè la sua memoria non venga persa."

MISTERO SULLA MORTE DEL PALLADIO: mistero avvolge gli ultimi giorni della vita di Andrea di Pietro della Gondola, detto Palladio. Un mistero ancor più fitto avvolge la sua morte. Non si conoscono infatti il giorno preciso della sua dipartita, dove e nè, tantomeno, come sia morto. L'Ombra di Palladio Play the City vi propone un innovativo "tour guidato con delitto". Condotti da una guida turistica abilitata, vestite i panni di veri investigatori e tra monumenti, leggende, indovinelli, giochi e indizi, lasciate che la città di Vicenza riveli una intricata trama di misteri e verità nascoste. Vivete una nuova esperienza. Esplorate i misteri della Storia Visitate in un modo diverso una delle città più affascinanti del mondo .Mettete in gioco la vostra curiosità e tutte le vostre abilità.

ITINERARIO: Punto di Partenza: Piazza Matteotti - fronte Palazzo Chiericati. Piazza Matteotti (Palazzo Chiericati - Teatro Olimpico), Chiesa Santa Corona, Corso Palladio (Colonna Infame), Piazza dei Signori (Basilica Palladiana), Chiesa San Lorenzo, Piazza Castello. Tutti i monumenti saranno visitati solo all'esterno. Durata: circa 3 ore.

PREZZO: 15 € (pic nic non incluso). Numero Massimo di partecipanti a tour: 30. Iscriviti!

COME FUNZIONA: nel tour guidato "L'Ombra di Palladio" sarete chiamati a risolvere dei piccoli giochi, collezionare indizi e prove per risolvere il mistero che circonda la morte di Palladio. La guida quindi, oltre a raccontarvi la Storia della città, vi racconterà anche molte storie, che vi aiuteranno in quest'indagine. Tappa dopo tappa, grazie alle informazioni raccolte, potrete formulare la vostra ipotesi: chi ha ucciso Andrea Palladio?

