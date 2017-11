"L'Odissea dei Bambini": Teatro del Lemming all'AB23 di Vicenza

24, 25, 26 NOV. 2017 / ORE 17.00 e ORE 18.00 / AB 23 - Centro Internazionale di Produzione e Ricerca Teatrale

TEATRO DEL LEMMING - L' ODISSEA DEI BAMBINI. Viaggio nel teatro per eventi bambini di tutte le età - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA > 327 3952110

Lo spettacolo è rivolto a “venti bambini di tutte le età”, perché da una parte offre ai bambini la possibilità di vivere ed esperire in prima persona le avventure dell'eroe greco, dall'altra offre al pubblico adulto la possibilità di immergersi in un mondo onirico e fatato e di riabitare il proprio essere bambino.

Come afferma il regista Massimo Munaro, infatti, “l’infanzia non è tanto, o solo, una questione anagrafica quanto un territorio dell’anima segnata, come lo è per Odisseo, dall' ostinata capacità di essere curiosi, dalla voglia e dalla paura di attraversare il mondo con il proprio corpo”.

L’Odissea dei bambini rappresenta la seconda post-fazione dell'importante teatralogia sul mito e lo spettatore, che ha fatto distinguere il gruppo rodigino nel panorama teatrale italiano. In questa drammaturgia, il Teatro del Lemming propone un percorso sensoriale per venti spettatori dagli otto anni in su, che, indossando i panni di Odisseo, incontreranno in un viaggio avventuroso Calipso, Nausicaa, il Ciclope, Eolo, Circe e la dolce Penelope. Si tratta di un viaggio dove con assoluta semplicità ci si ritrova ad innamorarsi, ad avere paura, a sorridere e a ritrovarsi alla fine diversi eppure uguali.

BIGLIETTO ADULTI > 15 €

BIGLIETTO BAMBINI > 5 €

INFO E PRENOTAZIONI: Teatro del Lemming - AB23, Contrà Sant'Ambrogio 23 - cell. 3273952110 - info@teatrodellemming.it ǀ www.teatrodellemming.it