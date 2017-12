"L'Oasi dal Cuore di Pietra": il Parco Ex Cava del Volto sui Colli Berici

Domenica 10 dicembre alle 14 ci sarà a Costozza di Longare l'escursione al Parco Ex Cava del Volto, chiamata "L'Oasi dal Cuore di Pietra" sui Colli Berici, per l'iniziativa turistica-naturalistica Boschi a Natale 2017, realizzata dalle Pro Loco - Unpli Veneto con il patrocinio regionale tra parchi, oasi e aree naturali alla scoperta di luoghi caratteristici per degustazioni di prodotti tipici a base di piatti tradizionali della cucina locale.

PROGRAMMA. Punto di ritrovo in piazza Da Schio a Costozza di Longare. Escursione facile e adatta alle famiglie. Durata: 2 ore. L'area si sta preparando a diventare cantiere sperimentale per un progetto di valenza europea come recupero habitat e valorizzazione a fini didattico-ambientali con un percorso di 130 km di sentieri sui Colli Berici.

PARCO EX CAVA DEL VOLTO. Le cave di pietra tenera vicentina erano già attive in epoca romana, dalle cavità sotterranee partono i "ventidotti", che incanalano l’aria a temperatura costante verso gli ambienti superiori cantine scavate nella roccia (i covoli) e ville, come Villa Eolia, di cui fu ospite Galileo Galilei.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 5 euro adulti - Prenotazioni: 0438.893385 - 334.2936833.Sul territorio berico è prevista anche l'escursione al Parco del Bostel a Castelletto di Rotzo alla scoperta dell'antico villaggio preistorico nell'Altopiano dei Sette Comuni.

BOSCHI A NATALE. Protagonisti saranno i grandi Parchi Naturali del Veneto, ma anche piccole oasi naturalistiche: dai casoni di Valle Vecchia a Caorle, agli argini dei Po a Canaro, dalla foresta del Cansiglio ai Monti Lessini, senza dimenticare il Parco delle Dolomiti Bellunesi, i Laghi di Revine, il giardino all’inglese di Sant’Elena nel Padovano. Luoghi poco frequentati nella stagione invernale, che sanno offrire colori e scenari di particolare suggestione per una camminata in compagnia e un ristoro finale.

PROMOZIONE AREE BOSCHIVE E PARCHI REGIONALI DEL VENETO. "Un progetto che permette di promuovere e valorizzare le aree boschive e i parchi regionali del Veneto in un periodo particolare dell’anno come le feste natalizie, offrendo così, una originale alternativa alle famiglie per conoscere un patrimonio naturalistico che va vissuto e che rappresenta una ricchezza per il nostro territorio. Tutto questo ­- afferma l’assessore regionale al territorio e ai parchi, Cristiano Corazzari - è possibile grazie all’entusiasmo e al coinvolgimento dai volontari dell’Unione delle Pro Loco. Con il loro impegno si potrà trascorrere una domenica immersi nella natura e nella cultura di luoghi affascinanti dal punto di vista naturalistico e paesaggistico".

ELENCO ESCURSIONI