"L'Incanto delle Vesti": moda del '700 in Villa Cordellina di Montecchio Maggiore

In concomitanza con il Carnevale, domenica 26 febbraio presso Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore in via Lovara 36 si terrà l'evento "Moda del '700" con la rievocazione del'affascinate cerimoniale della vestizione dei nobili Carlo e Giulia Cordellina nello spettacolo "L'Incanto delle Vesti". L'associazione culturale "Ispirazione" getterà un ponte tra passato e presente, rievocando la vita in villa col più comune degli atti la vestizione. Attraverso tale semplice gesto il pubblico potrà immergersi in questo sofisticato e complesso rituale di tre secoli fa, capendo e scoprendo gli usi e costumi di un tempo, che sopravvivono tuttora, o imparare un nuovo lessico di parole di una moda, che parlava correttamente italiano, francese, spagnolo e inglese. Si potranno ammirare il raso di seta e i motivi floreali di damasco, che disegnano forme geometriche rigorose sui corpi come la chiave di volta dello stile dell’uomo e la donna del Settecento.

Un'occasione unica per conoscere le lussuose abitudini e gli splendidi abiti del secolo dei Lumi in un contesto suggestivo come il salone nobile di Villa Cordellina Lombardi, affrescato da Giambattista Tiepolo, che visse durante il 1700, eppure le dame rappresentate nei suoi dipinti vestono alla moda del Rinascimento. Il motivo è davvero curioso e verrà svelato domenica con un confronto tra i vari stili e le mode dei costumi nei secoli. L’associazione culturale "Ispirazione" è specializzata nella realizzazione di esposizioni, che hanno come oggetto la storia del costume, attraverso la ricostruzione di abiti con l’ausilio del taglio storico, pertanto con un rigoroso rispetto delle linee e della confezione proprie di ogni epoca. In virtù dell'esperienza maturata in questi anni, è stata scelta dal Museo del Costume di Palazzo Mocenigo a Venezia per la ricostruzione e fornitura di un outfit femminile e maschile del Settecento per i servizi didattici del museo. L'evento sarà accompagnato dalle visite guidate a cura delle Guide Turistiche "We Tour", che faranno conoscere la villa, i suoi segreti e le abitudini dei signori Cordellina. Due gli spettacoli in programma alle 14.45 e alle 16.45. Ingresso: 12 euro adulti - gratuito per bambini fino a 12 anni. Per ulteriori informazioni: www.wetourguide.it - info@wetourguide.it - 340.2549815.

