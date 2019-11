L'eterno incanto di Venere con Corrado Augias

Corrado Augias, notissimo giornalista, scrittore, conduttore televisivo narrerà de L’eterno incanto di Venere. Da Prassitele a Modigliani; la conferenza spettacolo è centrata sulla profonda fascinazione del nudo, femminile in particolare, nella storia dell’arte e sulla sua evoluzione nel corso dei secoli.

La necessità di mostrare la nudità c’è sempre stata per molte e diverse ragioni sessuali, simboliche, mitiche. Molto lentamente, con l’andare dei secoli, il nudo si è affrancato dai pretesti della sua rappresentazione - storici o biblici che fossero - e dalla seconda metà del XVIII secolo il corpo ha cominciato ad essere mostrato per ciò che è fino allo scandalo provocato dal famoso quadro dal titolo: l’Origine du Monde. Oggi le immagini di nudo, femminile in particolare, sono uno spettacolo ormai consueto. Ci si può chiedere come si sia arrivati a un tale risultato e lo spettacolo risponderà a questa domanda, ripercorrendo le diverse tappe che hanno portato alla situazione attuale comprese le cause sociali, di costume, in qualche caso politiche, che hanno accompagnato il percorso.

Ma lo scandalo provocato dal famoso quadro di Gustave Courbet del 1866 L’origine du monde, o la chiusura anticipata per oscenità, da parte della polizia, della prima mostra di Modigliani, a Parigi nel dicembre 2017, sono testimonianze di come il nudo, la fascinazione del corpo e dello sguardo, non abbiano avuto vita facile nella storia dell’arte moderna.

di e con Corrado Augias

L'eterno incanto di Venere - Da Prassitele a Modigliani

venerdì 22 novembre, 20:45

Teatro Comunale di Vicenza

