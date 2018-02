L'Eta' dello Tsunami: Aberto Pellai a Castegnero

L’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Comunale di Castegnero hanno il piacere di presentare l’incontro con l’esperto



ALBERTO PELLAI



Mercoledi 7 marzo 2018

Ore 20.45

presso Baita Alpini Castegnero

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al numero 347/1049204 Chiara



Ogni famiglia è in continua riscoperta di se stessa.

Ogni pre-adolescente è unico ma vive un momento della vita in cui la famiglia rappresenta sempre e comunque un luogo dove essere accolto e sostenuto nella propria crescita e nel proprio cambiamento.



Il professor Pellai ci parlerà del metodo famiglia felice, come vivere e sopravvivere ad un figlio pre-adolescente!



Non perdete l’occasione di scoprirne di più!



ALBERTO PELLAI

Medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, ricercatore all’Università degli Studi di Milano, autore di numerosi bestseller per genitori, educatori, ragazzi. Collaboratore in programmi radiofonici, testate giornalistiche, case editrici tra cui Radio 24 ed Erickson. Medaglia d’argento al merito della Sanita’ pubblica nel 2004.



#AssessoratoCulturaCastegnero

#AlbertoPellai

#Preadolescenza

#MetodoFamigliaFelice