L’estrema resistenza sul monte Ciove - escursione sui cammini della guerra

Un dolce pendio prativo su cui si infranse, nel 1916, l’impeto delle forze austroungariche.

Ripercorrerete percorsi ormai nascosti lungo le trincee delle prime linee italiane.

__________

Ritrovo

ore 8:45 al parcheggio della chiesa Parrocchiale di Timonchio



Durata dell'escursione: giornaliera

Difficoltà: medio/facile

L'itinerario si svolge su strade forestali, sterrate o facili mulattiere sempre bene indicate. I dislivelli sono contenuti entro i 250-300 metri e la lunghezza dell'itinerario è compresa nelle 3 - 5 ORE. Si tratta di passeggiate un po' lunghe che richiedono una scarpa sportiva da trekking o lo scarpone.



Dislivello: 350 m



Spostamento: con mezzo proprio



Si lascerà la macchina nel parcheggio alto del Monte Novegno.

Si transiterà da subito per la panoramica croce per poi dirigersi verso l’incredibile rilievo del Monte Ciove, percorrendone le pendici alla scoperta di gallerie e caverne adibite a ricovero di soldati e attrezzature della Prima Guerra Mondiale.

Dopo aver visitato luoghi intrisi di storia e natura si rientrerà comodamente verso le macchine.

È previsto il pranzo al sacco.

__________

COSTO DELL'ESCURSIONE:



Adulti: 15€ comprensivi di guida

Ragazzi sotto i 18 anni: 5 euro; gratis gli under 14.



Guide: Giulio Nicetto Accompagnatore di Media Montagna - Collegio Guide Alpine Veneto

__________

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 20.00 DEL GIORNO PRIMA



Telefono: 3402216433 oppure inviando una mail a info@giulionicetto.it

__________

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO:

SCARPONCINI DA MONTAGNA, pantaloni lunghi, vestiario adeguato alla stagione, zaino, borraccia con acqua.



ACCESSORI CONSIGLIATI:

The, cioccolata, frutta secca.

__________