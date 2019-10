L’estetica del legno

Sabato 09 Novembre, alle ore 10.30, terremo un incontro illustrativo sulle lavorazioni artistiche del legno.

Il relatore sarà Adriano Danzo che parlerà della sua attività di scultore e auto produttore con il legno.

Andrà molto nel concreto dando una panoramica degli oggetti che ha realizzato, in particolare:

– cornici incise

– amplificatori passivi per i cellulari

Tra gli strumenti che si andranno a presentare il coltello sarà il protagonista, ma Adriano approfondirà anche delle attività che potrebbe organizzare in Megahub, dove il compito principale dei partecipanti sarebbe quello di creare oggetti di complemento d’arredo: ad esempio piccole custodie in legno da personalizzare.



L’entrata è gratuita.



Luogo: officina Megahub, Via Paraiso 60, Schio.