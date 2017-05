L'Eremo di San Cassiano: il "gioiello storico nella roccia" a Lumignano

Domenica 7 maggio alle 8.30 l'Associazione Club Speleologico Proteo organizza la visita guidata all'Eremo di San Cassiano con partenza da piazza Mazzaretto a Lumignano di Longare. In queste zone le grotte e gli anfratti (covoli) lungo le imponenti scogliere rocciose sono stati ripari per uomini preistorici, reperti risalgono all'Uomo di Neandertal di 200.000 anni fa, ed eremi medioevali. Il più suggestivo e famoso è l'Eremo di San Cassiano, una casetta con annesso oratorio su di uno stretto cengione, addossato ad un paretone fortemente strampiombante. La località di Lumignano è molto nota, anche fuori d'Italia, per le scogliere di dolomia sulla Falesia del Brojon, molto frequentate per l'arrampicata sportiva nel periodo primaverile. La visita viene proposta ogni prima domenica del mese. Per informazioni sull'escursione: Club Speleologico Proteo Vicenza - Viale Riviera Berica 631 - 388.9945331.

EREMO DI SAN CASSIANO: un gioiello incastonato nella scogliera oligogenica, formatasi grazie al movimento delle onde oceaniche e ai detriti accumulatisi in milioni di anni. L'edificio, edificato nel VI secolo, sul versante orientale dei Colli Berici lungo la Riviera Berica, è situato a Lumignano di Longare, da cui si potrà godere di un panorama di noevole bellezza tra covoli e cenge di natura carsica. La bellezza di questi luoghi impervi sono stati abitati prima dei monaci, come dimostrano le antiche iscrizioni ancora visibili e le 13 tombe (VI-X secolo) scavate nella roccia.

ELENCO ESCURSIONI