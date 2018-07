L' Eclisse del secolo al Rifugio Bertagnoli

Venerdì 27 Luglio il cielo da spettacolo !

E' prevista una spettacolare eclissi di Luna che inizierà alle ore 19:15 e terminerà alle ore 02:00 (la più lunga degli ultimi 100 anni), con il clou alle ore 22:22 con la Luna che diventerà rosso sangue.

A rendere unica la serata ci penserà pure Marte, che si troverà a pochi gradi dalla Luna ma soprattutto alla minima distanza dalla Terra. Come non bastasse ci sarà pure Giove con il suo corteo di quattro lune e il signore degli anelli Saturno a rendere il 27 luglio una notte unica e indimenticabile!



E per non perdersi nulla di tutto questo spettacolo, gli astrofili del MarSEC (Marana Space Explorer center) saranno presenti nel piazzale antistante il rifugio per tutta la serata con i propri telescopi a disposizione per osservare le bellezze del nostro sistema solare raccontandoci aneddoti e curiosità dei corpi del Sistema Solare.



Ci sara' la possibilita' di mangiare ad un prezzo fisso per tutta la durata della serata, e' gradita la prenotazione in rifugio al numero 04441770286