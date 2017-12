L'attrice Katherine Kelly Lang - Brooke Logan di Beautiful a Schio

Martedì 19 dicembre alle 20.30 l'attrice americana Katherine Kelly Lang, alias Brooke Logan di Beautiful sarà ospite del Podere La Torre di Schio per una cena di gala con i suoi fan e non solo.

Gli amanti della celebre soap opera, in onda ogni giorno su Canale 5, avranno la possibilità di incontrare Brooke in un scintillante appuntamento con meet and greet attraverso uno spazio riservato che permetterà di chiacchierare con la star, fare un selfie e scambiarsi gli auguri di Natale.

Il costo della cena è di 80 euro compreso meet and greet in una saletta riservata. Per chi volesse solo partecipare alla cena di gala (l’ospite sarà sempre presente) il costo è di 60 euro.

L'iniziativa è organizzata da Studio Barazzotto PR&Eventi in collaborazione con Bros Group Italia. Prenotazioni: 3397519523 - 3274133103.