L'Atelier delle Emozioni al CUCA di Sovizzo

Laboratorio per adulti e anziani



Uno spazio in cui, grazie ai materiali artistici, si entrerà in contatto con se stessi, la propria personale creatività ed i colori delle proprie emozioni ottenendo benessere.



Non è necessaria alcuna abilità artistica, ma solo il desiderio di sperimentare.



Con Veronica Maria Bertozzi



Mercoledì 21 febbraio ore 9.00



Ingresso libero, prenotazione obbligatoria

T. 348 7335506

info@centroapolloni.com



CENTRO ARTISTICO MUSICALE APOLLONI

c/o CUCA - Centro Urbano Cultura Artistica - Vicolo della Ricerca 18 - Sovizzo