"L'Artica: La Gelida Classica per Bici d'Epoca": cicloturistica-storica sui Colli Berici

Domenica 22 gennaio 2017 è in programma la cicloturistica-storica "L'Artica: La Gelida Classica per Bici d'Epoca" sui Colli Berici con partenza da Lonigo in piazza Garibaldi per una rievocazione del ciclismo d’epoca. La corsa prevede 3 percorsi: il "Corto" (25 chilometri pianeggianti), il "Classico" (55 chilometri - 500 metri di dislivello) e il "Lungo" (105 chilometri - 1600 metri di dislivello). Si attraverserann i luoghi più belli e spettacolari dei Colli Berici dal Lago di Fimon alla Val Liona fino all'eremo di San Cassiano e alle Grotte di Sarego oltre alle numerose ville di stampo palladiano. Tipologia di biciclette accettate: sono considerate d’epoca tutte le biciclette costruite entro il 1987 con le seguenti caratteristiche: telaio acciaio o alluminio, cavi dei freni esterni, leve cambio al telaio e pedali con gabbiette fermapiedi per i modelli da corsa. Sono idonee gradite anche le biciclette d’epoca con freni a “bacchetta”, militari e quelle adibite un tempo alla consegna o alla vendita come quelle del postino, pittore, fornaio. Quest'anno "L’Artica" ha ottenuto il patrocinio della regione Veneto e sarà la prima tappa del circuito “Giro d’Italia d’Epoca”. Il 2016 è stato l’anno della svolta con quasi 350 iscritti: l'evento è riconosciuto come una delle ciclostoriche meglio organizzate in Italia e acclamata dalla stampa locale e del settore. Verranno organizzati molti eventi satellite durante i due giorni della manifestazione e verrà inaugurato l'impegnativo percorso "Lungo" oltre ai tradizionali "Corto" e Classico".

Previsti numerosi ristori lungo i vari tracciati con bevande e prodotti locali. Ristori percorso "Corto": 3 Lasagne in via Cà Lasagna 3 a Lonigo al km 12 (thè, brulè e dolcetti in via Cà Lasagna 3 a Lonigo) - Piazza Santa Savina ad Alonte al km 20 (polenta e Baccalà, vino e tanto altro). Ristori percorso "Classico": Piazza Santa Savina Alonte al km 20 (thè, brulè e dolcetti) - Cantina Ca' Rovere in via Bocara a Lonigo al km 30 salame ai ferri con pane caldo - Piazza di Grancona in via Roma al km 45 (polenta e Baccalà, vino e tanto altro. Ristori percorso "Lungo": Piazza di Grancona in via Roma al km 25 (polenta e Baccalà, vino e tanto altro) - Azienda Agricola "Magia" a Barbarano Vicentino in via San Martino 29 al km 50 (salame ai ferri con pane caldo) - Piazza del Popolo a Brendola al km 85 (polenta e scopeton). Inoltre si terrà il "Mercatino Ciclismo Vintage" sia sabato 21 che domenica 22 gennaio in piazza Garibaldi a Lonigo di fronte a Palazzo Pisani. L’iscrizione comprende l’ammissione alla cicloturistica, il pacco iscrizione (pettorale, numero bici), il pacco gara, i ristori e il pranzo finale. Il “kit pettorale” sarà una busta gialla con il logo de "L'Artica", che conterrà: pettorale, spille da balia, numero per la bicicletta, spago per fissare il numero alla bicicletta, "road book" con spazi per i timbri, buono pasto. Il pacco gara per i primi 400 iscritti comprende: calendario 2017; borsa per la spesa verde con il logo; bottiglia di Cabernet IGT “L'Artica” delle cantine Vitevis; cavatappi in acciaio; mandorlato classico Cestaro; giornale de "L'Artica"; lubrificante spray WD 40; integratori + watt solo per il percorso Lungo. Le iscrizioni per il "Lungo" sono scadute il 31 dicembre. Quota di partecipazione: 25 euro dal 1 al 12 gennaio - 30 euro sabato 21 e domenica 22 gennaio. Per informazioni ed iscrizioni: Edoardo 340.5887409 - Francesco 340.3335645 - iscrizioni@lartica.it - www.lartica.it - www.lartica.it/index.php/iscrizione/

Il programma della manifestazione ciclistica:

SABATO 21 GENNAIO

9:00 Apertura quartier generale – Palazzo Pisani

10:00 Apertura "Mercatino Ciclismo Vintage" – Piazza Garibaldi

10:30 Conferenza Cicloturismo Veneto – Sala Convegni

12:00 Apertura Iscrizioni e ritiro pacchi gara – Palazzo Pisani

16:00 Riunione Direttivo Giro d’Italia bici d’Epoca – Sala Convegni

19:00 Aperitivo con buffet per gli iscritti – Palazzo Pisani

20:30 Spettacolo M. Balestracci e C. Cecchetto – Palazzo Pisani

22:00 Party Artico – Garden Cafè

DOMENICA 22 GENNAIO

8:00 Iscrizioni e ritiro pacchi gara – Palazzo Pisani

8:00 Apertura "Mercatino Ciclismo Vintage" – Piazza Garibaldi

8:30 Briefing tecnico per giro Lungo – Palazzo Pisani

9:00 Partenza Giro Lungo – Piazza Garibaldi

10:00 Partenza Giro Corto e Classico – Piazza Garibaldi

10:30 Partenza Pullman accompagnatori – Piazza Garibaldi

12:30 Apertura Pranzo – Ex Bocciodromo

16:30 Premiazioni e Chiusura – Ex Bocciodromo

