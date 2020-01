“L’Artica”: Cicloturistica per Bici d’Epoca a Lonigo

Sono 500 e più romantici pedalatori, 500 divoratori di trippa, pan mojo, polenta e baccalà, e birrette assortite, che attraversano i silenziosi colli Berici addormentati attorno a Lonigo e danno vita alla ciclostorica più bella d’Italia.

“L’Artica” è una Cicloturistica per Bici d’Epoca che si snoda sulle strade e sui sentieri dei Colli Berici (Vicenza), ma ha una peculiarità: si svolge nel freddo mese di gennaio con partenza da Lonigo.

Entusiasmo, passione, incantevoli percorsi e prelibatezze ai ristori sono gli elementi che hanno portato al suo successo.

Nata con la volontà di celebrare le autentiche radici del Ciclismo, ha poi trovato la sua identità nella valorizzazione del territorio e del comparto Eno-Gastronomico locale, che non teme rivali!

Non una competizione, ma di una pedalata con biciclette in acciaio in cui è impossibile non restare ammaliati dai paesaggi e dai sapori che si susseguono lungo il percorso. Rimanendo fortemente radicati al territorio a alla gente che vi abita, lo spirito de “L’Artica” ha contagiato gli appassionati di tutta Italia catturando anche l’attenzione europea.

TIPOLOGIE DI BICI ACCETTATE:

Sono considerate d’epoca tutte le biciclette costruite entro il 1987 e con le seguenti caratteristiche: telaio acciaio o alluminio, cavi dei freni esterni, leve cambio al telaio e pedali con gabbiette fermapiedi per i modelli da corsa.

Sono idonee anche biciclette d’epoca con freni a “bacchetta”, militari e quelle adibite un tempo alla consegna o alla vendita come quelle del postino, pittore, fornaio. Naturalmente è consigliabile un abbigliamento in tema alla manifestazione.

.

Vista la tipologia della manifestazione e per motivi di sicurezza, non è ammessa la partecipazione delle bici moderne in particolare Mountain Bike (MTB) e City Bike. Sarà impedita la partenza alle biciclette che non posseggono questi requisiti.

LUOGHI

Dalle fantastiche strade bianche immerse nella natura ai monumenti, ville e chiese di indubbio valore artistico.

L’Artica prevede 2 percorsi che attraversano le pianure rurali della provincia vicentina ed il meraviglioso parco dei Colli Berici:

Percorso Corto (25 km): percorso pianeggiante adatto a tutti i tipi di ciclisti e a tutti i tipi di bicicletta purché d’epoca

Percorso Classico (55 km): il vero percorso Artico sui colli Berici, con circa 500 mt di dislivello, regala splendidi paesaggi invernali.

Programma

VENERDI’ 24 GENNAIO 2020

18.00: Apertura quartier generale | Palazzo Pisani

18.30: Inaugurazione mostra temporanea | Palazzo Pisani

19.15: Cin Cin d’apertura | Consorzio Tutela Vini DOC Colli Berici e Vicenza

20.45: Il Vento dei Fiordi – In Bicicletta da Venezia a Capo Nord , parla l’Autore | Palazzo Pisani

SABATO 25 GENNAIO 2020

10.00: Apertura Mercatino | Piazza Garibaldi

10.00 – 12.00: Ritiro Pacchi Gara | Palazzo Pisani

11.00: Degustazione in Corte de Pieri | Corte De Pieri (Via Ranare 15, Lonigo)

16.00 – 20.00: Ritiro Pacchi Gara | Palazzo Pisani

17.00: Coming soon

19.00: Bicchierata ARTICA | Palazzo Pisani

20.30: Cena Classica d’Inverno | Ristorante Corte Quadri

DOMENICA 26 GENNAIO 2020

8.00: Apertura ritiro pacchi gara | Palazzo Pisani

9.30: Briefing Tecnico | Piazza Garibaldi

10.00: Partenza giro Corto e Classico | Piazza Garibaldi

10.30: Partenza Tour Accompagnatori

12.30: Apertura Pranzo | Bocciodromo Comunale (Viale della Repubblica 14, Lonigo)

18.30: Chiusura

INFO

iscrizioni@lartica.it

Foto credit: Giovanni Cogo