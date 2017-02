"L'Arte in Cucina": i migliori chef dell'Altopiano al Museo Le Carceri di Asiago

Venerdì 24 febbraio alle ore 20 si terrà una speciale cena dal tema "L'Arte in Cucina" al Museo Le Carceri di Asiago in via Benedetto Cairoli 13 a cura dei ristoratori dell'Altopiano dei Sette Comuni. Durante la cena si potranno assaporare i gustosi piatti preparati dagli esperti cuochi del comprensorio altopianese e trascorrere così una serata all'insegna dei sapori della tradizione. L'evento fa parte delle iniziative collaterali alla mostra "Un’arte senza tempo: La cucina e le sue tradizioni nelle stampe antiche dal XVI al XIX secolo", dedicata alla cucina e alle sue tradizioni nella rappresentazione incisoria. Si richiede un'abbigliamento elegante adeguato per l'occasione. Costo: 50 euro. Prenotazioni entro domenica 19 febbraio. Prenotazioni cena presso il SIT di Asiago: 0424.462221. Ringraziamenti speciali: Scuola Alberghiera, Azienda agricola Dal Maso, Rifugio Campomuletto, Bassan Bernardo & Figli, i Panifici Casagrande, Cunico e Rigoni Nappa di Asiago.

Il menù della cena:

Aperitivo: Nino Franco “Rustico”

Stuzzichini dei nostri chef: Sformatino di patate di Rotzo con “luanega” - Bignè salato ai formaggi di Asiago - Mousse di porcini con crostini ai fiori di sambuco

2 Antipasti a cura del Ristorante "Casa Rossa-La Tana" di Asiago - Chef Alessandro Dal Degan: Baccalà mantecato all'acqua di baccalà con polenta soffiata - Strudel di radicchio, formaggio Asiago D.O.P. e pancetta - Vino: Nino Franco “Rustico”

2 2Primi a cura del Ristorante "Alla Vecchia Stazione" di Canove di Roana - Chef Massmio Spallino: Zuppa di cipolle con lumache e porcini - Orzotto con patate, Asiago e cervo - Vino: Rivana Cantina Zonta

Secondo a cura del Ristorante "Ciori" di Asiago - Chef Domenico Pertile: Medaglione di coniglio con stravecchio, peperone dolce e olive taggiasche - Vino: Cabernet Montebelvedere Azienda Agricola Dal Maso

Dessert a cura del Ristorante "Croce Bianca" di Asiago - Chef Riccardo Unico: "Un mondo di dolcezze con cioccolato, crema, frutta fresca e secca" - Vino: Marsala Fine Rubino DOP Cantina Pellegrino

