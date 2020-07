L'arte di parlare con il cuore nelle relazioni

Incontro sugli insegnamenti e le opere di Marco Ferrini

ore 20:30

AULA MAGNA del Patronato

Via SS. Trinità, 8

BASSANO DEL GRAPPA (VI)



Qual è il patrimonio più grande nella

vita?

Le buone relazioni sono alla base della

salute e del benessere.

Qual è il segreto per sviluppare relazioni appaganti e durature?

Una comunicazione empatica che trasmetta solidarietà, condivisione, amore,

fondata su valori spirituali universali.

Potrai attingere ad insegnamenti pratici,

ispirati alla Psicologia e Spiritualità dello

Yoga, che ti aiuteranno nella scelta e uso

delle parole per prevenire e superare i

conflitti.



(cit. Marco Ferrini)





Per info e prenotazione (richiesta)

Natalina Morlin 349 8652896

n.morlin@centrostudi.net



Per un contatto diretto

Telefono: 0587 733730

Cellulare: 320 3264838

segreteria@centrostudi.net