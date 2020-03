l’arte di confezionare l’uovo di cioccolato 3 marzo 2020 ore 16.00-17,30

L'’ARTE DI CONFEZIONARE l’ UOVO DI CIOCCOLATO

Martedì 3 Marzo ore 16,00 – 17,30

Impara a realizzare bouquet con uova di cioccolato e ad incartare le uova pasquali, unendo le tecniche fioristiche alla sapienza del confezionamento dolciario.

durante il corso useremo MATERIALE PROFESSIONALE (carte, nastri, fiori artificiali) e uova realizzate artigianalmente con CIOCCOLATO DI QUALITA’ da un maestro cioccolatiere.

Il materiale ti viene fornito in aula e al termine porterai a casa la tua creazione!!!

COSA IMPARI:

preparare fiori, rivestimenti, abbinamenti colori, decorazioni a fiocche nocche ventagli e miste, fiocco di chiusura, nastri, lavorazione nastri, segnaposto, bouquet singolo, bouquet triplo,uovo pasquale proposto con diverse tecniche di incarto.

Condotto da Valentina Meneghetti presente da 18 anni nel campo vetrinista, allestimenti floreali ed eventi per hotel, sculture e confezionamento creativo.

Il corso si suddivide in tre incontri con la possibilità di parteciparvi anche singolarmente.

Per informazioni :Valentina 3515761983

COME PARTECIPARE

Per motivi organizzativi l’adesione è obbligatoria entro il 2 marzo 2020 chiamando o inviando un messaggio al:

Valentina 3515761983

L’attività è rivolta agli associati.

Per associarsi rivolgersi in segreteria Associazione Angeli di Luce dal lunedì al giovedì dalle ore 15.30 alle 19.30.