"L'arte che riparte" in Corso Fogazzaro

Ombrelli tricolore in Corso Fogazzaro a Vicenza, in occasione dell'evento "L'arte che riparte" che si terrà fra il 18 luglio e il 1 agosto. ieri sera in corso Fogazzaro è possibile ammirare la galleria di ombrellini tricolori che dà' ufficialmente il via a una serie di iniziative.

La galleria, che parte da contra' Pedemuro San Biagio per arrivare a contra' Cantarane, unisce due zone della città, con il significato di "Tutto è Uno", "All is One", simbolo della voglia di ripartenza dei cittadini.

Sabato 18 luglio, alle 17, l'associazione culturale "Il Tritone" presenterà l'evento "L'arte che riparte", esposizione artistica che si snoderà lungo corso Fogazzaro Nord fino alla chiesa dei Carmini e alla Qu.Bi Gallery, al civico 21.

Durante l'evento molti artisti veneti esporranno le loro opere con l'aiuto della curatrice, Ada Massignani.

In contemporanea, l'artista Thierry Parmentier, vicentino d'adozione, si esibirà nella performance “Memorial Quilt"- "La coperta della memoria”: lungo corso Fogazzaro verrà realizzata una coperta patchwork per ricordare le persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19. Chiunque, non solo artisti ma anche cittadini e visitatori, avranno la possibilità di aggiungere alla coperta un pezzo di stoffa di un metro quadrato circa, firmandolo o siglandolo, così da partecipare all'iniziativa con un gesto di solidarietà e celebrare la libertà ritrovata dopo il lungo e faticoso periodo di lockdown.

Seguirà un brindisi alla pasticceria Sa Mendula.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con le Gallerie d'Arte di Vicenza Qu.Bi Gallery di Paolo Gidoni (editorialista, tra l'altro, della casa editrice Caosfera e curatore di esposizioni internazionali in Villa Caldogno) e ART.U’. Artisti Uniti di Davide Piazza (presidente, tra l'altro, della storica associazione "La soffitta" fondata da Otello De Maria).