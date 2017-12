L'arrivo di Babbo Natale 2017 a Pojana Maggiore: mercatino e accensione albero

L’Associazione Comitato della Spiga unitamente alle Associazioni operanti nel paese ri-organizza anche quest'anno la Festa per L'ARRIVO DI BABBO NATALE 2017 - 8° edizione prevista per venerdì 8 dicembre.

Come per tutte le passate edizioni il contorno della manifestazione è il MERCATINO DI NATALE, che tutti gli anni incrementa la partecipazione di tanti banchetti/gazebo e di pubblico.

Quest’anno nuova dislocazione: Piazza 4 Novembre - Pojana Maggiore

A tal proposito vi invito a visionare il sito www.arrivodibabbonatale.blogspot.it, dove troverete, tra l’altro, foto e video delle passate edizioni.

La partecipazione al mercatino è assolutamente gratuita; non è richiesto alcun contributo economico. Le bancarelle si potranno piazzare dalle 7.30 circa e potranno restare fino alla chiusura della giornata prevista per le 18 circa.

Al mattino, alle 10.00 BABBO NATALE farà un primo giro per poi ritornare alle 14.30 circa, come di consueto, accompagnato dalle Moto di Babbo Natale, dai Folletti e da un Minons… natalizio.. Babbo Natale poi riceverà tutti i bambini che vorranno e a tutti quelli che avranno portato la letterina consegnerà un piccolo pensierino natalizio. Il Babbo poi passerà tra le bancarelle per un saluto.

…a seguire accensione Albero di Natale con un canto e una foto per i bambini partecipanti.

Adesioni all'indirizzo e-mail: babbonatale.poiana@gmail.com - Info in continuo aggiornamento in: www.arrivodibabbonatale.blogspot.it

