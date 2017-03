"L'Aperitivo della Domenica" all'Osteria Terraglio di Bassano del Grappa

Tutte le domeniche a partire dalle 11.30 l'Osteria Terraglio di Bassano del Grappa in piazzale Terraglio 28 organizza l'evento "L'Aperitivo della Domenica". In accompagnamento ad un calice di vino, ad uno spritz, alla birra, la cucina propone piccoli assaggi di ricette tradizionali a buffet dagli spunciotti veneziani al baccalà vicentino fino ad altri stuzzichini di carne o verdure pastellate. Ingresso libero con consumazione facoltativa. Infoline per prenotazioni: 0424.526158.

