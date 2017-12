"L'Aperitivo Bueo On Tour" a Velo d'Astico

Sabato 9 dicembre dalle 16 alle 20 a Velo d'Astico in Villa Velo si svolgerà inteprima per la Valle dell'Astico "L'Aperitivo Bueo On Tour" organizzato da Il Veneto Imbruttito e Pro Loco Velo D'Astico per l'aperitivo alternativo di Natale.

Un "Feston Bueo" in piena regola a base di panini onti con farciture senza fine, vin in damigiana e birrini, vin brulè sul pentolone di rame "nna cavara e na mussa" che le cammina in giro. Ingresso libero.

ELENCO CIBO E VINO