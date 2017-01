L'aperitivo autoctono all'Osteria da Mirella a Tezze sul Brenta

Venerdì 27 gennaio alle 18 è in programma il secondo appuntamento di "Autoctono Wine & Food Tour 2017" per lanciare tra i giovani l'aperitivo alternativo con i prodotti vicentini tra vini e specialità locali al posto del tradizionale spritz presso l'Osteria da Mirella a Belvedere di Tezze sul Brenta in via Nazionale 74. Si vuole sperimentare la nuova tendenza di un calice di Gambellara piuttosto che le bollicine del Vespaiolo e del Durello o un Tai Rosso in abbinamento con un pezzo di Asiago Dop o finger food con gli asparagi di Bassano. I partecipanti potranno degustare i vini e assaggiare i prodotti tipici, ascoltando il racconto dei produttori presenti. La rassegna enogastronomica "Autoctono Wine & Food Tour 2017" prevede un calendario di 15 serate da gennaio a maggio grazie alla proposta dei Consorzi di Tutela dei vini della Provincia di Vicenza (Breganze, Colli Berici e Vicenza, Durello, Gambellara).

ELENCO CIBO E VINO