In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne ProsMedia e Porto Burci presentano



“L’amore non è violenza. Stereotipi e rappresentazioni della stampa nei casi di violenza di genere e femminicidio”



Mercoledì 21 novembre alle 20.45 a Porto Burci, Vicenza.



Formatrice: Cristina Martini, ricercatrice e media educator di ProsMedia.



Interverranno anche: Margherita Chiais, psicologa dell’associazione Donna chiama donna; Maria Stocchiero, rappresentante del progetto Follia Organizzata.



La partecipazione è vincolata ad un contributo di 10 euro a partecipante.

Iscrizioni e informazioni a comunicazione@prosmedia.it