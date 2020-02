L'amicizia nell'arte: storie di amici e di dipinti dal Rinascimento alla contemporaneità

Storie di amici e di dipinti dal Rinascimento alla contemporaneità.



Conferenza di storia dell'arte

a cura della prof.ssa Valentina Casarotto



“Tutti sanno che la vita non è vita senza amicizia, se, almeno in parte, si vuole vivere da uomini liberi” scriveva Cicerone. È noto però che gli artisti, solitamente egocentrici e competitivi, siano stati più spesso rivali che amici tra loro. Tuttavia ci sono state fulgide eccezioni: che dire dei sodalizi artistici tra Monet e Renoir o Picasso e Braque, senza scordare la più celebre e tormentata di tutte, l’amicizia tra Van Gogh e Gauguin.

Raramente esibita nel soggetto dell’opera ma più spesso implicitamente citata nello stile delle opere pittoriche, l’amicizia ha lasciato tracce magnifiche e a volte nascoste nella produzione di molti pittori.

Dall’umanesimo di Simone Martini e Petrarca al Rinascimento di Raffaello e Giorgione, dai circoli di artisti romantici alle riunioni nei caffè degli Impressionisti, ai pittori alla moda della Belle Èpoque, la conferenza propone un percorso nei secoli per scoprire tutte le declinazioni dello speciale affetto che lega due anime.



Con il Patrocinio del Comune di Vicenza

Organizzazione: MOICA Vicenza

Entrata libera

info: MOICA VICENZA mob. 348 4610410