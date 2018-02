L'ABC del vino all'Enoteca Emmebi di Marostica

Ti piace il vino e vorresti iniziare a capirlo meglio? Ecco l’occasione che fa per te: un percorso in 4 tappe alla scoperta del fantastico mondo del vino. Dopo il successo delle scorse edizioni, ritorna l’appuntamento con l’ABC del vino: un ciclo di 4 incontri degustazione, nell’atmosfera accogliente e informale della nostra Enoteca.

Da martedì 13 marzo, potrai imparare a riconoscere i buoni vini e scoprire tante informazioni utili. Roberta Moresco, sommelier AIS e padrona di casa, ti accompagna in un entusiasmante viaggio sensoriale, tra teoria e degustazioni.



Sei curioso di sapere gli argomenti delle serate?

PROGRAMMA DELL’ABC DEL VINO

13/03: Imparare a conoscere il vino: dalla vigna al bicchiere

20/03: Impariamo a degustare: colore, profumi, sapore

27/03: Il fantastico mondo delle bollicine. Tecniche di produzione e degustazione

03/04: L’abbinamento cibo-vino.



Le serate inizieranno con una parte teorica e proseguono con la degustazione di tre differenti vini, per mettere alla prova le conoscenze appena imparate. Al termine di ogni incontro riceverai anche una dispensa, da portare a casa, con tante informazioni utili per iniziare a conoscere il meraviglioso mondo del vino.



Puoi partecipare ad uno o a tutti gli appuntamenti, in base ai tuoi interessi. E’ più conveniente scegliere l’intero percorso: il prezzo del pacchetto completo è di 70 euro, mentre il costo di ciascun appuntamento è di 20 euro, 25 euro per l’incontro dedicato all’abbinamento cibo vino, durante il quale la degustazione dei vini sarà accompagnata da alcune specialità gastronomiche.



CHI:

Per chi è all’asciutto di nozioni sul vino e di pratica di degustazione,

Per chi ha già assaggiato qualche vino e vuole apprendere nuove nozioni di base, legate ai rudimenti della degustazione,

Per chi è già più “avanti” ma vuole fare un ripasso, ha dimenticato qualcosa o credeva di sapere…



QUANDO: inizio corso martedì 13 marzo, seguono 20 marzo, 27 marzo e 3 aprile (sempre di martedì)



ORARIO: 20.00 – 22.30/ 23.00

Per informazioni e iscrizioni: tel. 0424 471590 o mail info@emmebimarostica.com