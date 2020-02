Kopa Karukkola gara carnevalesca ad Asiago

La tradizionale Kopa Karukkola di Asiago torna anche quest'anno a divertire con maschere buffe, ridicole, a piedi, con sci, slitte, qualsiasi cosa atto alla discesa.

Sabato 22 febbraio 2020, dalle ore 15:00, infatti, si terrà la tradizionale e caratteristica gara carnevalesca sulla neve: i partecipanti stupiranno i presenti con le loro simpatiche invenzioni e bizzarri costumi, sfidandosi in una gara in discesa sulla neve davvero esiralante!

La Kopa Karukkola è diventata ormai una tradizione nell'Altopiano Sette Comuni: dal 1963 diverte e stupisce il pubblico con tanta gioia, spensieratezza ed allegria.

Sabato 22 Febbraio 2020, in occasione della tradizionale Kopa Karukkola, evento folkloristico di straordinaria popolarità in tutto il territorio dell'Altopiano, ritrovo alle ore 15.30 il Raduno e la relativa Partenza della combriccola davanti all'Albergo Alpi in Corso IV Novembre ad Asiago.

PROGRAMMA

Ore 15.30 Ritrovo e partenza della combricola davanti all’albergo Alpi.

Durante il tragitto rifornimento di vinovitamine, barbusti, luganeghe, commestibili vari

Seguirà:

Pista direttissima Millepini: salita, discesa, slittakuffen, chilometro lanciato, salto, slalomacrobazie in mondovisione.

Staffetta sprint, slenkatlon, gara verticale, gara orizzontale, gara mista



Altro: Cadute, ammaccature, fratture e ingessature...rangiarse!



Gli atleti partecipanti verranno foraggiati a dovere dall’organizzazione prima, durante e soprattutto dopo le esibizioni.

La Kopa verrà assegnata al gruppo più bagolon!

Informazioni: Asiago.it