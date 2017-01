"Kopa Karukkola" ad Asiago: il Carnevale più pazzo del Veneto

Sabato 18 febbraio si terrà ad Asiago la tradizionale sfilata dei carri mascherati per la "Kopa Karukkola", il Carnevale più pazzo del Veneto e di tutto l'arco alpino, in cui i partecipanti stupiranno i presenti con le loro simpatiche e bizzarre invenzioni, sfidandosi in una gara in discesa sulla neve davvero esiralante. La "Kopa Karukkola", istituita nel 1963, è diventata ormai un rituale fisso nell'Altopiano Sette Comuni le periodo carnevalesco e da più di 50 anni diverte il pubblico con tanta gioia, spensieratezza ed allegria. I gruppi che partecipano alla "Kopa Karukkola" devono essere per regolamento particolari e bizzari. Si devono percorrere i 200 metri di pista con qualsiasi mezzo idoneo alla discesa: si può inoltre scendere a piedi, con slitte, bob e quant’altro, con lo scopo di arrivare a fine pista “integri”. La salita è a carico dei partecipanti. Il regolamento parla chiaro e dice: "cadute, ammaccature, fratture e ingessature tutto a carico dei diretti interessati". Al gruppo più "bagolon" (divertente in dialetto veneto) sarà consegnata la "Kopa", che verrà custodita fino all'edizione ventura. Nel corso degli anni si sono alternati diverse attrazioni singolari: artisti da circo, gondolieri, api con alveare, una suora, contadini con un trattore, una ridotta carica dei 101 con 6 ragazze, un gruppo di cacciatori su una jeep e tanti altri ingegnosi personaggi. I bambini a bordo pista sono invitati a prendere a palle di neve i partecipanti per rendere ancora più difficile la loro gara con queste "grottesche invenzioni mobili" sulla neve. Approfondimenti: edizione 2016 "Kopa Karukkola".

Il programma della manifestazione:

Ore 15.30: Raduno e partenza dei carri Mascherati davanti all'albergo Alpi in corso IV Novembre. Durante il tragitto rifornimento di qualsiasi cosa sia necessaria per sopravvivere agli sforzi

Ore 17: Arrivo in pista Millepini con inizio gara: salite, discese, salti e acrobazie. Novità 2017: staffetta sprint, slenkatlon, gara verticale, gara orizzontale.

Ore 19: Premiazioni Vincitori con assegnazione della "Kopa"

Ore 20.30: Grande festa in piazza Risorgimento ad Asiago

