Kintsugi: ceramica e argento - incontro con due artiste artigiane

"Kintsugi" è la tecnica di riparazione giapponese risalente al 1400 che ridà vita ai manufatti in ceramica e all'argento, ricomponendone i frammenti con una combinazione di lacca urushi, farina di riso, tonoko (polvere di argilla) e polvere d’oro puro.

In occidente la parola Kintsugi ha tante differenti declinazioni, sia artistiche che psicologiche. Sabato 1 Febbraio, a Vicenza, dialogheranno due artiste-artigiane, Chiaraarte e Magal, per condurvi in un viaggio alla scoperta delle molteplici sfaccettature dell’arte Kintsugi.

Chiara Lorenzetti, alias Chiaraarte, restauratrice ed esperta di tecnica Kintsugi tradizionale, vi racconterà in quale contesto leggendario nacque questa tecnica artistica e spiegherà le modalità di esecuzione della riparazione di un’opera in ceramica.

Margherita Galla, in arte Magal, creatrice di gioielli simbolici e della linea Kintsugi in oro e argento, vi parlerà della sua rielaborazione di questa tecnica trasposta sui metalli preziosi. Di quanto sia importante l’atto di scomposizione e ricomposizione materica che diventa anche atto rituale di ricomposizione interiore, che rende il gioiello significativo, con la sua storia da raccontare.

I due approcci diversi, quello della tradizione di Chiaraarte e quello innovativo di Magal, hanno in comune lo stesso valore simbolico.

L’oggetto riparato si impreziosisce e diventa unico e irripetibile portando lo spettatore a soffermarsi sulla bellezza della fragilità e dell’imperfezione, che è metafora della vita stessa.

Sabato 1 febbraio, in occasione della Mostra diffusa A&D Artigianato e design | VIOFF January 2020, esploreremo insieme le tecniche di questa antica arte nipponica 🇯🇵

Insieme a Chiara scopriremo in quale contesto storico/culturale nacque questa tecnica artistica, e capiremo le modalità di esecuzione della riparazione di un’opera in ceramica.

Con Margherita, creatrice di gioielli simbolici e della linea "Kintsugi" in oro e argento, faremo invece un viaggio nella sua rielaborazione di questa tecnica trasposta sui metalli preziosi.

Ospiti dell'evento:

- Chiaraarte (Chiara Lorenzetti)

- Magal Gioielli (Margherita Galla)

INGRESSO GRATUITO

FEB 1

Kintsugi: ceramica e argento. Dalla tradizione all’innovazione

sabato dalle ore 18:00 alle 19:30

Daniela Vettori orefice

Piazza dei Signori 35, 36100 Vicenza