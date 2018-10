la galleria berga, storica presenza nel centro di vicenza, presenta la mostra “kinesi” del giovane artista campano alessandro armento, a cura di martina campese. la voglia di rinnovamento artistico della città, ha spinto alla creazione di un’esposizione giovanile proiettata su elementi di design, inteso come “idea di esistenza stessa, una reazione al mondo, che ben si sintetizza con il concetto stesso di movimento”.



kinesi-s, dal greco movimento, è il termine da cui deriva la parola “cinetica” alla quale si accostano altre due terminologie, tensione e trasformazione, che rimandano alla ricerca artistica di armento.



all’interno della galleria saranno presenti opere bidimensionali e tridimensionali collegate al principio di equilibrio e capaci di creare tensioni visibili ed esteticamente lineari. alessandro armento riesce a innovare l’idea classica associata al design ribaltandone non tanto il significato, quanto l’utilità e l’estetica dell’oggetto creato. la sua ricerca nasce da approfondimenti continui sui diversi concetti appartenenti al design, delineando un’idea e uno stile personale e riconoscibile, in continua evoluzione.





alessandro armento nasce a cava de’ tirreni (sa) nel 1990. diplomato presso il liceo artistico statale di salerno (2009), consegue il diploma accademico di Ilivello in pittura, presso l’accademia di belle arti di napoli (2013), con una tesi in storia dell’arte intitolata: riflessioni sulla questione “dalle arti minori all’industrial design”. ha frequentato il tartu art college in estonia durante il primo semestre dell’ anno accademico 2015/16, nell’ambito del progetto erasmus+. nel 2016 inizia una collaborazione con viviana marchiò, creando il duo armento marchiò, mentre nel 2017 entra a far parte del collettivo artistico damp.





la mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì ore 16.00-19.00, la mattina e il sabato su appuntamento.

