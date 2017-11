"Kids Creative: Art Center & Baby Parking": ogni domenica a Villa Tacchi

Ogni domenica dal 26 novembre al 17 dicembre alla mattina e al pomeriggio a Villa Tacchi di Vicenza nei pressi del Centro Civico Circoscrizione 3 in viale della Pace 87 ci sarà "Kids Creative: Art Center & Baby Parking" con laboratori e giochi da tavolo per bambini dai 5 anni in sù. I genitori, che non potranno fermarsi agli incontri, potranno lasciare i propri figli nel centro con "Baby Parking". Prenotazione obbligatoria.

Domenica 26 novembre è in programma "Aspettando Natale" con attività ludico-ricreative per le famiglie (giochi da tavolo e lotteria), organizzato da Assogevi Onlus in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione e Game Academy più il contributo di PrixQuality e Loison Pasticceri. Ingresso libero. Info: 377.7064375 - assogevi@gmail.com - www.assogevi.org

ELENCO INCONTRI