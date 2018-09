Karaoke Night : Sing it Loud al Shake Bistrot

L'appuntamento più divertente dell'estate è arrivato ed è "KARAOKE NIGHT • SING IT LOUD"

tutti i Giovedì sera dalle 21.00 alle 24.00.



Hai voglia di passare una serata in allegria cantando a squarciagola i tuoi brani preferiti?

Ohmygod Musik ti aspetta con gli amici per una serata dal divertimento assicurato!



Dai libero sfogo alla tua vena canterina, lascia a casa l'imbarazzo e vivi la musica liberamente🎶... non è importante che tu sia intonato o stonato, a dissetare le gole secche troverai una drinklist estiva per tutti i palati!



Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di canto e per chi desidera divertirsi in compagnia!

Ti aspettiamo tutti i giovedì dalle 21.00!