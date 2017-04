"Karaoke Live & Churrasco" a Isola Vicentina

Venerdì 7 aprile alle 21 il Ristorante Brasiliano Churrascaria "La Fazenda" di Isola Vicentina in via Capiterlina 92 organizza il "Karaoke Live" insieme alle proprie specialità di churrasco. Per tutta la serata animazione e canti con i "Kanta Tu". Infoline per prenotazioni: 0444.978350 - ristorante@lafazenda.info.

