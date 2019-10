John Vardley: a life in watercolour – 28 opere ad acquarello

INAUGURAZIONE: 19 OTTOBRE 2019, ORE 18.00



Una mostra di acquarelli in collaborazione con RI (Royal Institute of Painters in Watercolour) di Londra. Si tratta della mostra realizzata in occasione della prima edizione del premio TheArtsBox Watercolour Prize.

John Yardley è noto come uno dei grandi maestri della sua generazione. Nato a Beverly, Yorkshire, ha iniziato a dipingere nel 1986 dopo una carriera nel settore bancario. L'assenza di una educazione formale gli ha permesso di creare uno stile dalla assoluta libertà creativa che cattura magistralmente la vitalità, il movimento, e la luce d'una scena.

Yardley è stato oggetto di alcuni documentari sull'acquarello, e sulla sua opera sono stati scritti diversi libri, tra cui: The Paintings of John Yardley (di Ron Ranson) e il recente As I See It (di Steve Hall). Questa mostra espone dipinti recenti e inediti in Italia.



SABATO: 10.30 -12.30 /16.30 – 19.30 | DOMENICA: 16.30 -19.30



Avvisiamo che domenica 27 ottobre la mostra rimarrà chiusa in concomitanza del finissage della mostra "Water, Colour & Life on Earth" ad Asolo, Sala della Ragione.



info@theartsbox.com

www.theartsbox.com