"Japanese Food": free buffet all'Open Club di Vicenza

Martedì 14 marzo alle 20.30 "Open Club" presenta la cena "Japanese Food" con free buffet presso la discoteca "Casamia Easy Club" di Vicenza in via del Commercio 17. L'evento gastronomico, dedicato interamente all'isola nipponica e all'esplorazione della sua cucina con il vasto assortimento di sushi e showcooking, è proposto dal Ristorante Zushi Vicenza. A seguire ci sarà la festa "Hip Hop Party" per la consueta serata musicale nell'unico martedì notte del capoluogo berico. Ingresso con consumazione obbligatoria. Infoline per prenotazioni: 347.9979802.

ELENCO CIBO E VINO