Jamrock Festival al Park Farini Vicenza

I festival e le sagre, i grandi eventi e i concerti, sono molto penalizzati dall’emergenza sanitaria del Covid-19. Se bar e ristoranti, in qualche modo e con mille ostacoli, hanno provato a ripartire, se anche le discoteche, con mille precauzioni, riaprono, ecco che a Vicenza anche i coraggiosi organizzatori dei festival estivi provano a sfidare il virus e ripartire. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio 2020 si rinnova l'appuntamento con il festival Jamrock.

«A febbraio era tutto pronto – spiegano gli organizzatori del Jamrock festival di Vicenza -: artisti, date, tante belle novità. Poi un brutto virus ha improvvisamente deciso di cambiarci la vita, tanto che sembrava naturale doversi immaginare un’estate senza musica, senza festival, senza la possibilità di stare insieme. A quel punto le alternative erano due: annullare tutto e spostarci direttamente all’anno prossimo, oppure pazientare fino all’ultimo che non si sa mai. Con qualche piccola precauzione per la salute di tutti, siamo felici di darvi appuntamento per 4 giorni di concerti intimi, street food e craft beers a due passi dal centro storico di Vicenza».

Ingresso fino ad esaurimento capienza festival

FOOD

La Cucina Street Food (gnocco fritto e bbq)

Paprika Microfriggitoria (friggitoria veg)

Food Omens (tacos e burritos)

DRINKS

Birre artigianali BIRRONE

Vinelli e spritzetti

AREA SPETTACOLI ❖

(ingresso fino ad esaurimento posti a sedere)

Programma

Giovedi' 16 luglio

The Sleeping Tree

Miserable Man

MANGIOdischi

Venerdi' 17 luglio

cmqmartina

Whitemary | Zabriski

Franky Suleman

Sabato 18 luglio

Aquarama | Rares

Bais | Cobret

Domenica 19 luglio

Vertical

Dax DJ

-----------------------------------------------------------------------------------

❖ AREA MERCATINO ❖

Himalaya Artigianato dell' altro mondo

Yuma artigianato

Vintage Store TV

Al Tao Bassano

-----------------------------------------------------------------------------------



❖ NORME DI COMPORTAMENTO E UTILIZZO MASCHERINA ❖



MASCHERINA SI

- per entrare o uscire dal festival

- per gli spostamenti all’interno del festival

- nei momenti in cui ti trovi in fila (in bagno, in cassa o durante il ritiro di cibi/bevande)

- in tutte le situazioni in cui ti trovi a meno di 1 metro di distanza da persone che non sono tuoi congiunti



MASCHERINA NO

- se sei seduto nell'area cibo/bevande

- se sei seduto nell'area spettacoli

- se stai mangiando o stai bevendo ovviamente :)



N.B. nell'area cibo/bevande puoi mangiare, bere e chiacchierare anche in piedi, non serve per forza stare seduti. Se chiacchieri in piedi però usa la mascherina e rispetta il distanziamento interpersonale di 1 metro dalle persone che non sono tuoi congiunti.

JAMROCK FESTIVAL 2020

16-17-18-19 Luglio

c/o Park Farini, via Farini (Vicenza)