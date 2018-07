Jamfood - Street Food e Beer festival

Da mercoledì 18 a domenica 22 luglio 2018

Park Farini, Via Carlo Farini 10 (Vicenza)



Dopo lo splendido successo delle prime due edizioni, torna JAMFOOD, il festival dedicato al cibo di strada e alle birre artigianali con la presenza di 8 Food Trucks selezionati che vi travolgeranno con i gusti e i sapori delle migliori specialità della loro tradizione, il tutto in perfetto stile “on the road”.



5000 mq di area espositiva

5 giorni di musica con concerti live nazionali e internazionali

installazioni artistiche e writers

spettacoli di artisti di strada

oltre 100 set di tavole per farvi mangiare comodamente

3 punti bar con un'ampia scelta di birre artigianali



________

DATE:

18-19-20-21-22 luglio 2018



ORARI:

tutti i giorni dalle 18.30 alle 02.00



Fino alle ore 21.00 è richiesto un contributo di 1 euro per poter accedere al festival (i bambini fino ai 12 anni non pagano)

Dopo le 21.00, con l'inizio degli spettacoli musicali, è richiesto un contributo di 2 euro per poter accedere al festival (i bambini fino ai 12 anni non pagano)

________

FOOD TRUCKS:

Paprika Microfriggitoria

Giamilla on the road

La Cokkia

La Roulottina Street food

BBQ Valdichiana

Osteria Argentina

The Meatball Family - On The Road

Mexico Lindo



BIRRE ARTIGIANALI a cura di:

BIRRONE

The drunken duck le più meglio birre

________



JAMFOOD è un festival realizzato dall'Associazione Culturale Jamrock in collaborazione con l'ufficio alle Politiche Giovanili del Comune di Vicenza.



